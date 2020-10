Der neue Hans Knauß ist ein Salzburger

Joachim Puchner feiert in Sölden seine Premiere als ORF-Kamerafahrer. Die Live-Expertise auf der Streif erwartet er als die größte Herausforderung als Nachfolger seines prominenten Vorgängers. "Hans hat das Kamerafahren revolutioniert. Ich will ihn aber nicht kopieren, sondern auf meine Weise den TV-Zuschauern das Rennfahren näherbringen", sagt der 33-jährige St. Johanner.

Seine "zweite Karriere" auf Ski ging im vergangenen, so abrupt abgebrochenen Skiweltcupwinter still und leise zu Ende. Als Co-Kommentator bleibt Hans Knauß den ORF-Zusehern aber erhalten. Seinen Part als Kamerafahrer übernimmt nun Joachim Puchner. Dreieinhalb Jahre nach dem verletzungsbedingten Karriereende feiert der 33-jährige St. Johanner am Sonntag beim Saisonauftakt in Sölden seine Premiere.

Um als ehemaliger Speedspezialist gleich mit dem Riesentorlauf einzusteigen, hat sich Puchner auf seinen neuen Nebenjob auch speziell vorbereitet. Erstmals seit Langem war er wieder ...