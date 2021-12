Der Pongau wird zum "Silicon Valley des Skisports"

Der Nachtslalom in Flachau und die Speedrennen in Zauchensee sind Vorreiter im Skiweltcup. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Mit vier echten Klassikern im Weltcup wird der Pongau zu Jahresbeginn zum Nabel des Wintersports. Das Dreikönigsspringen (6. Jänner) in Bischofshofen macht den Anfang, gefolgt vom Snowboardweltcup in Gastein (11./12.) sowie den Alpinrennen der Damen in Flachau (11.) und Zauchensee (15./16.). "Mit Stolz blicken wir auf diese Bewerbe. Als Veranstalter sind wir Vorreiter", sagt Bartl Gensbichler, Präsident des Salzburger Skiverbands.

Die Vorfreude ist trotz der durch die Covidbeschränkungen limitierten Zuschauerzahlen groß, die Ambitionen ebenso. Exakt 2114 Fans sind ...