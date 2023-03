Der PSV startet mit einem Derby in die Judo-Bundesliga

Der PSV Salzburg konnte das Budget für die 1. Bundesliga stemmen. Die Judoka treffen zum Auftakt auf Bischofshofen. "Wir wollen die Pongauer ein wenig ärgern", sagt PSV-Obmann Ronny Tiefgraber.

Die Salzburger Judoka des PSV starten an diesem Samstag (17 Uhr) in ihr neues Abenteuer 1. Bundesliga. Im vergangenen Jahr sicherte sich das Team rund um Routinier Andreas Tiefgraber den Titel in der 2. Bundesliga. "Wenn du in der 2. Liga Meister wirst, dann bist du verpflichtet, aufzusteigen. Ansonsten wirst du zwangsweise in die Landesliga versetzt", sagt PSV-Obmann Ronny Tiefgraber.

Teams aus Wien, Oberösterreich und Salzburg

Der Verein konnte schlussendlich das Budget für die oberste Liga ...