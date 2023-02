Der raketenhafte Aufstieg von Noah Toure

Der Footballer Noah Toure ist bei der Wahl zu Salzburgs Sportler des Jahres vertreten. Sowohl bei den Ducks als auch im Nationalteam spielt der 21-jährige Wide Receiver eine bedeutende Rolle.

Die bisherige sportliche Laufbahn von Noah Toure ist von Erfolg gekrönt. 2015 kam er zu den Salzburg Ducks. Dort zeigte er in den Nachwuchs-Teams starke Leistungen und feierte in sämtlichen Altersklassen Meistertitel. Mittlerweile ist der 21-Jährige, der sich gerade von einer Verletzung erholt hat, eine wichtige Stütze im Team der Ducks, das in der höchsten österreichischen Liga (AFL) spielt. "Noah ist explosiv und sehr athletisch. Das sind die idealen Voraussetzungen für seine Position", sagt Ducks-Headcoach Nick Johansen.

Als ...