Der Routinier der Lüfte will es bei der Weltmeisterschaft nochmals wissen

Alexander Schalber tritt seit 30 Jahren bei Paragleit-Wettkämpfen an. Bei der kommenden WM im Mai hofft der Vize-Europameister von 2010, mit seiner Routine und der richtigen Taktik zu punkten.

Für Alexander Schalber gibt es nichts Schöneres, als durch die Lüfte zu gleiten. Er nützt jedes Wochenende und seinen Urlaub fürs Paragleiten. Mittlerweile hebt er seit 35 Jahren regelmäßig ab. "Mein Vater war Fallschirmspringer beim Militär. Er hat mich zu diesem Sport gebracht", sagt der 53-Jährige, der Mitglied der Flugschule Salzburg ist.

Seit 30 Jahren nimmt er an Wettkämpfen im In- und Ausland teil. 2010 wurde er in Abtenau Vize-Europameister. Bei den Weltmeisterschaften waren seine besten Platzierungen vier und sieben.

Schalbers Ziel ist ein Platz in den Top 10

Am 20. Mai startet die nächste Weltmeisterschaft im französischen Chamoux-sur-Gelon. Dieses Fluggebiet liegt in der Nähe des ehemaligen Olympia-Austragungsorts Albertville. "Wenn ich unter die Top 10 komme, wäre ich sehr glücklich. Das wird eine gewaltige Herausforderung", sagt Schalber.

Die Konkurrenz in Frankreich ist allerdings sehr groß. Rund 150 Pilotinnen und Piloten werden sich an den zehn Flugtagen messen. Die Flüge dauern zwischen zwei und vier Stunden. "Man muss eine gewisse Strecke abfliegen. Dafür gibt es virtuelle Bojen, die das GPS-System anzeigt und einen Ton abgibt, sobald man diese Bojen umflogen hat", erklärt Schalber, der bei seinen Flügen eine maximale Höhe von 5000 Metern erreicht. "Dort merke ich dann aber, dass meine Reaktionsfähigkeit nachlässt."

Den richtigen Zeitpunkt zur Attacke abwarten

Bei bei der WM sei viel Taktik gefragt, die er mit einer Analogie zum Radsport veranschaulicht: "Wir starten alle gleichzeitig und es gilt den richtigen Zeitpunkt der Attacke abzuwarten." So wie im Radsport würden Ausreißer in vielen Fällen auch wieder eingeholt. Natürlich gibt es keine Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen. "Die Männer haben ein Urinal dabei und die Frauen tragen in der Regel eine Windel. Man muss bei solchen Events viel trinken und schwitzen", so der 53-Jährige, der im beruflichen Alltag Berechnungsingenieur bei der Firma Palfinger ist.

Das Alter spielt in diesem Sport eine untergeordnete Rolle

Das Alter spiele bei diesem Sport nur eine untergeordnete Rolle. "Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft sind zwischen 19 und über 60 Jahre alt. Die älteren Sportler haben oft einen Vorteil, weil sie über viel Erfahrung bei solchen Events verfügen." Die Favoriten bei dieser Weltmeisterschaft kommen laut Schalber aus dem Gastgeberland. "Frankreich hat sogar eine Sportschule, in der Paragleiten ein eigenes Fach ist. Die betreiben das sehr professionell", sagt der Routinier.

Sein längster Flug waren 275 Kilometer in neun Stunden

Sein längster Flug waren vor zwei Jahren 275 Kilometer. "Ich bin in Werfenweng gestartet und war neun Stunden unterwegs. Über Rauris bin ich bis nach Liezen weitergeflogen Es gibt leider nur ein paar Tage im Jahr, an denen die Thermik das zulässt", erklärt er. Der Weltrekord liegt übrigens bei einer Distanz von 350 Kilometern. Bei seinen Flügen erreicht er eine Geschwindigkeit von über 60 km/h.

Zum Glück blieb Alexander Schalber in den vergangenen 35 Jahren von Abstürzen verschont. "Im Notfall haben wir zwei Ersatzschirme dabei, die wir jederzeit aufmachen können, sollte mit dem eigentlichen Schirm etwas nicht stimmen."