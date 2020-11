Der Sprung nach Peking startet daheim

Beim Weltcupauftakt auf dem Stubaier Gletscher nimmt der Salzburger Ski-Freestyler Lukas Müllauer die Olympiaqualifikation in Angriff.

Auf dem Stubaier Gletscher wird diese Woche nicht nur die Weltcupsaison der Ski-Freestyler eröffnet, sondern bereits die Olympiaqualifikation eingeläutet. Der Salzburger Lukas Müllauer führt das ÖSV-Team an und darf sich nach seinem ersten Weltcupsieg in der vergangenen Saison im Hinblick auf die Spiele 2022 in Peking berechtigt große Hoffnungen machen.

"Wir sind noch keine Leader-Nation, aber auf dem Weg dorthin", sieht Roman Kuss, Sportlicher Leiter im ÖSV, sein Team auf dem Weg zu olympischem Edelmetall voll im Plan. ...