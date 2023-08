Der UFC Altenmarkt setzt auf die Zukunft

Der Altenmarkter Fußball-Verein strotzt nur so vor jungen Talenten. "Wir haben einen sehr guten Jahrgang in der U12/13. Sieben Spieler spielen hier im LAZ und besonders stolz macht uns auch, dass unser Schützling Raffael Unterkofler den Sprung zu den Salzburger Bullen geschafft hat", schwärmt der Jugend-Koordinator Martin Innreiter.

Mit rund 140 Nachwuchskickern schafft man es beim UFC Altenmarkt von der U7 bis in die U16 jegliche Jugendklassen zu besetzen. "In der U13, U14 und U16 starteten wir heuer ein neues Projekt gemeinsam mit Flachau, Wagrain und Kleinarl", erklärt UFC Jugend-Koordinator Martin Innreiter. "Es ist gerade in diesem Alter sehr schwer alleine die Mannschaft zu füllen. Mit dem Projekt 'Pongau Juniors' wollen wir erstens den Kindern, die wirklich Fußball spielen wollen, einen geregelten Betrieb ermöglichen und gleichzeitig auch für eine Qualität im Kader sorgen."

Dass man in Altenmarkt im Jugend-Fußball einiges richtig macht, beweisen auch jüngste Erfolge. "Wir haben einen sehr guten Jahrgang in der U12/13. Sieben Spieler spielen hier im LAZ und besonders stolz macht uns auch, dass unser Schützling Raffael Unterkofler den Sprung zu den Salzburger Bullen geschafft hat." Um Bestätigungen für die ambitionierte Jugendarbeit der Ennspongauer zu finden, muss man jedoch nicht über die Grenzen Altenmarkts hinaus blicken. "Tim Bogensperger, Leon Maderecker und Lucas Mooslechner durchliefen alle Jugendstationen unseres Vereins und vertreten uns nun als Teil der Kampfmannschaft in der 1. Landesliga - das macht uns schon auch sehr stolz", erklärt Innreiter abschließend.