Derbysieg in St. Johann: Austria beendet Durststrecke

Die Violetten gewannen am Freitag in der Fußball-Westliga gegen St. Johann mit 2:0 und feierten damit den ersten Frühjahrssieg.

Der Freitag hatte für alle Regionalliga-Fans viel Unterhaltung und Spannung zu bieten. In der Regionalliga West setzte sich Austria Salzburg in St. Johann durch. Einen Stock tiefer waren die Blicke in der Regionalliga Salzburg vor allem auf das Torspektakel in Kuchl gerichtet.



Regionalliga West: Nach zwei Punkten aus sechs Spielen reiste Austria Salzburg als Außenseiter nach St. Johann. Und die Pongauer hatten im Derby auch die ersten Chancen, doch Florian Ellmer und Sebastian Oberkofler brachten den Ball nicht über die Linie. Besser machten es die Violetten: Nach einem Lochpass von Marinko Sorda behielt Manuel Krainz die Nerven und stellte vor rund 500 Zuschauern auf 1:0 (40.). Weil St. Johann auch nach der Pause seine Möglichkeiten nicht nutzen konnte, feierte die Austria nach einem Treffer von Christoph Bann (57.) einen 2:0-Sieg. "Wir haben gezeigt, dass wir gewinnen können. Für mich ein verdienter Sieg", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider, dessen Gegenüber Ernst Lottermoser auf das Schiedsrichter-Trio nicht gut zu sprechen ist: "Das zweite Tor war klar Abseits. Mein Team hat sehr gut gespielt und hätte bei 0:1 in der zweiten Halbzeit noch alle Chance gehabt. Leider hat eine krasse Fehlentscheidung das Spiel entschieden."



Regionalliga Salzburg: "Ein Spektakel für die Zuschauer, aber für mich als Trainer ein wildes Spiel", analysierte Kuchl-Trainer Philip Buck den kuriosen 6:4-Sieg gegen Anif. Nach sechs Minuten lagen die Tennengauer 0:2 hinten, mit vier Treffern binnen sechs Minuten hatten sie das Duell aber früh gedreht. Bis zur Pause bekamen die 500 Zuschauer noch zwei weitere Tore zu sehen. Kuchl ging mit einem 5:3 in die Pause und setzte sich letztendlich verdient mit 6:4 durch. "Mit der Offensive bin ich zufrieden, mit der Defensive natürlich nicht", sagte Buck nach dem Torfestival.

Seine gute Frühjahrsform stellte der SAK in Grödig unter Beweis. Die Nonntaler waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft und siegten am Ende verdient mit 2:0. Mann des Tages war Sebastian Hölzl: Der Youngster, der im Sommer den Sprung in den Profifußball schaffen will, erzielte beide Treffer. Dafür gab es Extralob von seinem Trainer Roman Wallner: "Wenn ihn heute wer gesehen hat, dann ist er nicht mehr lange bei uns. Sebastian hat sehr gut gespielt und sein großes Talent wieder einmal unter Beweis gestellt." Grödig-Trainer Thomas Schnöll konnte nur von der Transferfront Positives vermelden: Außenverteidiger David Drljic kommt im Sommer von Kitzbühel.

Keinen Sieger gab es am Freitag im Spitzenspiel: Tabellenführer Seekirchen und Verfolger Saalfelden trennten sich mit 1:1.

Kurz vor der nächsten Neuverpflichtung steht Grünau: Die Walser, die am Samstag zu Hause auf Bischofshofen treffen, sind sich mit Anif-Kicker Valdrin Kadrija einig.