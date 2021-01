Deutsche Karateka bei Länderkampf in Salzburg

Österreichs Damen rechnen sich beim Prestigeduell in Rif Siegchancen aus. Herren-Team ist gegen deutsche Schwergewichte nur Außenseiter.

Eigentlich hätte der Karate-Länderkampf zwischen Österreich und Deutschland schon Anfang November stattfinden sollen. Doch wie so viele andere Sportveranstaltungen fiel auch diese kurzfristig der Coronakrise zum Opfer. Am Sonntag (ab 9 Uhr) soll das Prestigeduell mit dem Nachbarn im ULSZ Rif nun endlich nachgeholt werden − ohne Zuschauer, dafür aber mit einer professionellen Live-Übertragung im Internet.

"Die Vorfreude ist riesengroß. Ein Wettkampf nach fast einem Jahr Zwangspause − das ist für uns etwas ganz Besonderes", erklärt Bundestrainer Manfred Eppenschwandtner. So sei die wettkampflose Zeit für seine Schützlinge vor allem mental ungeheuer anstrengend gewesen. "Es ist wirklich gigantisch, mit welcher Einstellung die Athleten den monatelangen sportlichen Lockdown weggesteckt haben. Immer wieder haben wir gedacht, jetzt geht es los. Dann kam wieder der Turnierstopp", erzählt der Salzburger Chefcoach.

Umso motivierter gehen Österreichs Karateka am Sonntag in den Wettkampf. Allen voran Alisa Buchinger, die sich heuer noch das Ticket für die Olympischen Spiele sichern will. "Sie ist gut drauf und auch ihr angeschlagenes Knie passt wieder", betont Eppenschwandtner. Mit Buchinger, European-Games-Sieger Bettina Plank und U21-Weltmeisterin Lora Ziller als Zugpferde hat Österreich im Damenduell durchaus Siegchancen. "Bei den Burschen sind wir dagegen Außenseiter, zumal unsere Athleten im Vergleich zu den deutschen eher Leichtgewichte sind", erläutert Eppenschwandtner.

So tritt etwa 81-kg-Mann Robin Rettenbacher gegen den deutschen Schwergewichtsweltmeister Jonathan Horne an. Der Salzburger hat wie sein Zwillingsbruder Luca bereits eine Coronainfektion durchgestanden. "Sie hatten glücklicherweise nur leichte Symptome und mussten lediglich drei Wochen pausieren", berichtet der Bundestrainer. Alle anderen Teilnehmer müssen vor dem Länderduell noch drei Mal zum Coronatest.