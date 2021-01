Deutsche zeigten sich in der Salzburgarena in Bestform

Die Gäste aus Deutschland dominierten bei den Amadeus Horse Indoors und beendeten Österreichs Siegesserie im Finale des Casino-Grand-Prix.

Nachdem sie schon an den ersten beiden Wettkampftagen die wichtigsten Bewerbe der Amadeus Horse Indoors (AHI) dominiert hatten, zeigten sich die deutschen Reiter auch am Wochenende in absoluter Bestform. Die sechsfache Olympiasiegerin in der Dressur, Isabell Werth, gewann am Samstag den Weltcup-Grand-Prix vor ihrer Landsfrau Jessica von Bredow-Werndl. Tags darauf tauschten die beiden die Plätze. Als Österreichs einzige Weltcupstarterin blieb Franziska Fries hinter ihren Erwartungen zurück und verbesserte sich im zweiten Bewerb lediglich vom 14. auf den 13. Platz. "Schade. Die Vorfreude auf Salzburg war riesig. Für mich sind die Amadeus Horse Indoors das wichtigste Turnier des Jahres, auf das ich das ganze Jahre hinfiebere", meinte die Niederösterreicherin enttäuscht.

Im Springreiten ging der Sieg in drei von vier Weltranglistenbewerben an Deutschland. Neben Michael Jung, Nils Carstensen und Philipp Weishaupt triumphierte auch die Niederländerin Kim Emmen. Das Abschlussspringen gewann am Sonntag der Belgier Jos Verlooy.

Beim Superfinale des Casino-Grand-Prix setzte sich mit Alexander Müller wiederum ein Deutscher durch. Damit ging ausgerechnet am 70. Geburtstag der rot-weiß-roten Springreitlegende Thomas Frühmann, der sich 1987, im Gründungsjahr von Österreichs höchstdotierter Springreitserie, zum ersten Gesamtsieger gekrönt hatte, der prestigeträchtige Titel erstmals ins Ausland. Zweite wurde die Burgenländerin Bianca Babanitz vor Peter Englbrecht aus Oberösterreich.