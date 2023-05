Deutschland lockt Austria-Verteidiger - Hallein holt Friedburg-Kicker

Zwei deutsche Viertligisten zeigen Interesse an Regionalliga-Kicker.

Seit Jahren zählt Matthias Theiner zu den besten Innenverteidigern in der Regionalliga Salzburg. Dass der Südtiroler auch in der kommenden Saison für Austria Salzburg aufläuft, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Seine starken Leistungen sind auch Proficlubs in Deutschland nicht verborgen geblieben, zwei Vereine wollen den 24-Jährigen im Sommer verpflichten. Die ambitionierten Viertligisten Ulm und Würzburg zeigen starkes Interesse.

Trio verlängert bei der Austria

"Diese beiden Vereine sind ein Thema, eine Entscheidung kann zeitnah fallen", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider, der damit seinen Abwehrchef verlieren könnte. Doch es gibt auch positive Nachrichten bei den Violetten. Trotz Budgetkürzung haben auch Manuel Kalman, Mathias Hausberger und Alexander Schwaighofer ihre Verträge verlängert. Fraglich sind derzeit nur noch Florian Wiedl, Marco Hödl und Christoph Bann. "Es geht derzeit in die richtige Richtung", betont Schaider.

Hasanovic wechselt nach Hallein

Sportlich geht es für die Austria nach einem spielfreien Wochenende am Dienstag (18 Uhr) mit dem Landescup-Halbfinale gegen Hallein weiter. "Wir spielen zu Hause und wollen natürlich ins Finale einziehen. Hallein hat sich zuletzt aber stark verbessert gezeigt, unterschätzen dürfen wir den Gegner nicht."

Hallein, das am Wochenende das brisante Derby gegen Golling gewinnen konnte, hat am Montag den nächsten Spieler verpflichtet. Halid Hasanovic kommt vom Oberösterreich-Ligisten Friedburg. In den kommenden Wochen sollen noch ein linker Außenverteidiger und ein Stürmer folgen.

Kuchl vor schwerem Landescup-Duell

Ebenfalls noch auf der Suche nach einem Angreifer ist Kuchl. Die Tennengauer zeigen starkes Interesse Marco Hödl und wollen am Dienstag den Sprung ins Landescup-Finale schaffen. Die Elf von Trainer Thomas Hofer trifft am Dienstag (18) auswärts auf den Salzburger-Liga-Tabellenführer Thalgau. "Ein sehr schwerer Gegner, der zuletzt gegen Seekirchen gezeigt hat, dass er zu Hause jeden Gegner schlagen kann", erklärt Hofer, der vor allem in der Defensive mit groben Verletzungssorgen zu kämpfen hat. "Die Personaldecke wird leider immer dünner, viel darf nicht mehr passieren."