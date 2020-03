Diana Porsche: "Die Natur blüht zur Zeit wieder auf"

Trotz Turnierpause ist das Dressurreittalent Diana Porsche jeden Tag bei ihren Pferden und sieht in der Coronakrise auch etwas Positives.

Während der Großteil der österreichischen Bevölkerung derzeit in den eigenen vier Wänden nach Beschäftigungen sucht, hat Diana Porsche auch in der Coronakrise einen strikten Zeitplan. Die Dressurreiterin muss jeden Tag in den Reitstall und ihre sechs Pferde bewegen. "Mein Programm hat sich nicht wirklich geändert. Nur das Training gestalten wir derzeit anders", erklärt die 24-jährige Salzburgerin, die ihre Pferde vom Wettkampf- auf den Erholungsmodus umgestellt hat. "Alle Turniere, die in den nächsten Wochen am Plan gestanden wären, wurden abgesagt. Deswegen gönne ich meinen Pferden nach einer anstrengenden Vorbereitung nun Erholung."

Jeden Tag fährt Porsche in ihren Privatstall nach Eugendorf, um sich gemeinsam mit zwei Pflegern um die Tiere zu kümmern. "Neben lockeren Ausritten absolvieren wir auch noch Aquatrainings und Einheiten in der Schrittmaschine", sagt die Studentin. Auf ihre Trainerin muss die Studentin zurzeit verzichten. "Die weilt noch in Miami. Wir stehen aber im Kontakt und stimmen das Training ab."

Eine Veränderung im Verhalten hat Porsche bei ihren Pferden noch nicht wahrgenommen, ihr Hund dürfte aber spüren, dass etwas anders ist als sonst. "Er ist sehr sensibel und sucht seit ein paar Tagen vermehrt meine Nähe." Bei ihren täglichen Ausritten merkt die Dressurreiterin auch, dass sich seit der Coronakrise auch die Umwelt verändert hat. "Die Natur blüht zurzeit wieder auf. Früher habe ich meistens die Flugzeuge gehört, jetzt kommen die Gesänge der Vögel viel mehr durch. Diese Phase hat also auch etwas Positives."

Eigentlich würde Porsche gerade mitten in der Qualifikation für die U25-Europameisterschaft stecken. Ob dieser Großevent Mitte August in der ungarischen Hauptstadt Budapest überhaupt stattfinden wird, steht noch nicht fest. "Niemand kann abschätzen, wie lange die Coronakrise dauern wird", sagt die 24-Jährige, die auch für eine komplette Ausgangssperre gerüstet ist. "Sollte die wirklich kommen, dann quartiere ich mich am Reitstall ein. Das wäre für mich kein großes Problem. Sogar mein Fernstudium könnte ich von dort aus weitermachen."