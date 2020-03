Die Austria-Familie trotzt der Coronakrise

Der Fußball-Regionalligist will mit virtuellen Heimspielen den finanziellen Verlust in Grenzen halten und kann sich auf seine Fans verlassen.

Eigentlich wäre Austria Salzburg am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen St. Johann in die Frühjahrssaison der Regionalliga Salzburg gestartet. Wegen des Coronavirus ist derzeit an Fußball in ganz Österreich aber nicht zu denken. "Ich stehe komplett hinter der Entscheidung der Bundesregierung, alle Sportveranstaltungen abzusagen. Vereine, die einen großen Teil ihres Budgets aus Zuschauereinnahmen lukrieren, kommen derzeit finanziell aber in eine Schieflage", erklärt Austria-Präsident Claus Salzmann.

Um trotz des finanziellen Verlusts die laufenden Kosten decken zu können, haben die Violetten eine Idee des deutschen Bundesligisten Union Berlin übernommen. Die Austria bietet ihren Fans ab sofort virtuelle Heimspiele an. Obwohl das Duell mit St. Johann am Samstag nicht stattfindet, können die violetten Anhänger online bereits seit Tagen Eintrittskarten, Getränke sowie Snacks kaufen und den Verein damit finanziell unterstützen. Es werden Pakete zwischen 19 und 60 Euro angeboten. "Die erstandenen Produkte erhält man natürlich nicht, man hilft mit dem Erwerb eines Pakets aber dem Verein", erklärt Salzmann. Viele Austria-Fans sind vom kreativen Spendenaufruf begeistert und haben bereits virtuelle Pakete erworben. "Man merkt wieder einmal, dass sich der Verein in schweren Zeiten auf seine Anhänger verlassen kann."

Sollte im Fußball-Unterhaus, das derzeit bis Anfang April pausiert, auch in den nächsten Wochen der Ball nicht rollen, dann bietet der Traditionsverein die virtuellen Heimspiele weiterhin an. "Wir nehmen bei jeder Partie in Maxglan rund 6000 Euro ein, dieses Geld fehlt uns derzeit natürlich. Wir haben zwar die Ausgaben auf ein Minimum reduziert, trotzdem gibt es weiterhin Fixkosten", sagt Salzmann, der für jeden Anhänger, der ein virtuelles Heimspiel-Paket kauft, auch ein Dankeschön parat hat. Für alle Unterstützer gibt es nach der Krise beim ersten "echten" Heimspiel ein Getränk.

Auch für seine jungen Fans und die Nachwuchskicker hat sich der Regionalligist etwas einfallen lassen. Auf der Austria-Homepage kann man ab sofort ein Malbuch downloaden. "Ein Vorstandsmitglied hatte diese kreative Idee. Wir hoffen, dass wir den Kindern damit eine Freude bereiten."

Alle Informationen zu den virtuellen Heimspielen und das Malbuch zum Herunterladen finden Sie unter www.austria-salzburg.at