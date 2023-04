Die BBU hat vor dem letzten Spiel eine große Sorge

Die Damen der Basketballunion Salzburg sind fix im Play-off und spielen im Finalturnier vor heimischem Publikum. Derzeit gibt es aber ein Problem.

Die Meisterschaft in der 2. Bundesliga geht in die entscheidende Phase. Die Salzburgerinnen führen derzeit die Tabelle an und sind bereits fix für das Finalturnier am 27. und 28. Mai qualifiziert. Der BBU ist es gelungen, dieses Turnier, an dem die vier besten Vereine teilnehmen werden, nach Salzburg zu holen. Die Partien um den Aufstieg in die 1. Bundesliga gehen nämlich in der Sporthalle Alpenstraße über die Bühne. "Wir freuen uns total, dass wir für unsere Damen dieses Event nach ...