Die Bereitschaft für eine Impfung gegen Corona wächst

Die Stadt Nachrichten haben sich in Salzburgs Sportszene umgefragt, wie es im kommenden Jahr weitergeht und wie die einzelnen Akteure zu einer möglichen Impfung gegen Corona stehen.

In der vergangenen Woche hat sich das österreichische Karate-Ass Alisa Buchinger gegen eine mögliche Corona-Impfung ausgesprochen. "Ich werde mich aus jetziger Sicht nicht impfen lassen. Mir geht das Ganze derzeit einfach zu schnell. Ich weiß nicht, welche Reaktionen eine solche Impfung für den Körper haben kann. Ich habe nämlich keine Lust auf Folgeschäden", sagte die 28-jährige Nonntalerin.

Doch wie sieht es in anderen Sportarten aus? Bei der Salzburger Austria war fünf Wochen Pause. "Wir starten mit Einzeltrainings zuhause. Das Betreuerteam hat ein Programm dafür ausgearbeitet, damit unsere Spieler fit bleiben", sagt Austria-Obmann Claus Salzmann. Natürlich ist auch eine mögliche Corona-Impfung ein ständiges Thema.

"Wir werden in der kommenden Vorstandssitzung darüber sprechen. Ich denke, dass wir eine Empfehlung für eine Impfung ausgeben werden", sagt Salzmann, der sich auf jeden Fall impfen lassen wird. Er geht davon aus, dass die Frühjahrsmeisterschaft mit den Vereinen aus Tirol, Vorarlberg und aus Kuchl stattfinden wird. "Aber ich glaube, dass wir Geisterspiele haben werden, dieser finanzielle Verlust schmerzt natürlich, weil wir bis 2023 sämtliche Schulden abbauen wollen."

Impfungen bei Turnieren in Belgien und Niederlanden

Für den Obmann der Turn-Gym-Union-Salzburg, kurz TGUS, Johann Pichler steht fest: "Ich gehe fix davon aus, dass zum Beispiel Turniere in Belgien oder den Niederlanden nicht ohne eine vorher durchgeführte Impfung über die Bühne gehen werden." Der 75-Jährige wird sich auf jeden Fall impfen lassen. "Ich will nochmal länger verreisen und da wird das dann ja wohl auch verpflichtend sein." Pichler steht auch im ständigen Austausch mit den Eltern. "Einige von ihnen sind Ärzte, ich denke nicht, dass eine Impfung das große Problem darstellen wird." Bis jetzt steht nur die Turn-WM in den USA im kommenden Jahr auf dem Programm. "Es gibt noch keine weiteren Bewerbe. Mal schauen, was sich da in den kommenden Wochen tun wird."

Solche Probleme kennt Salzburgs Behindertensportler Günther Matzinger nicht. Der 33-jährige Gnigler hat mit großem Erfolg den Umstieg auf den Paratriathlon geschafft und ist so gut wie fix für die Paralympics in Tokio Ende August 2021 qualifiziert. "Ich konnte bis auf zwei oder drei Wochen mein gesamtes Trainingsprogramm durchziehen. Ich habe die Schwimmeinheiten im Olympiazentrum in Rif absolviert und das Radfahren sowie das Laufen sind ja soundso kein Problem für mich. Da hatten aber alle Einzelsportler einen großen Vorteil gegenüber den anderen Sportlern aus den Vereinen", sagt der Paralympics-Sieger.

Matzinger vertraut der Gesundheitsbehörde

Der Gnigler will unbedingt bei den Spielen in Tokio dabei sein. "Ich lasse mich impfen. Ich habe jetzt nicht die große Angst vor dem Virus, aber vor den sportlichen Konsequenzen. Was ist, wenn ich krank werde und eine längere Zeit ausfalle? Das kann ich schwer wieder aufholen. Ich vertraue da einfach in unsere Gesundheitsbehörde, dass hier alles passt", sagt Matzinger. Im kommenden Jahr sind schon einige Bewerbe geplant. "Wir werden wohl mit der Weltmeisterschaft in Mailand im Mai starten. Danach sind noch zwei Wettkämpfe in Yokohama und in Leeds, bevor es dann nach Tokio geht."