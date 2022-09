Die Eisbären haben wieder Blut geleckt

Die Zeller Eisbären haben im Vorjahr mit dem Play-off-Einzug für Euphorie gesorgt - da will man ab Samstag in der AHL weitermachen.

Von Zurückhaltung keine Spur: Mit dem klaren Ziel Viertelfinale und Finaleinzug in der österreichischen AHL-Meisterschaft gehen die Zeller Eisbären in die am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen das KAC Future Team (19.30) beginnende AHL-Saison.

Der Hunger kam mit der letzten Saison: Da eliminierten die Zeller in den Pre-Play-offs das Farmteam der Red Bulls und lieferten sich im folgenden Play-off-Viertelfinale einen epischen Kampf mit dem EHC Lustenau - zwar hatten die Vorarlberger mit 3:2-Siegen das bessere Ende für ...