Die ersten Meister feiern Historisches

Bad Vigaun und Koppl sind in ihren Ligen nicht mehr einzuholen. Das gab es noch nie. Am kommenden Freitag könnten die nächsten Titel fixiert werden

Koppl hat schon in der 2. Landesliga gespielt. Zum ersten Mal steigt der USV nun aber als Meister auf. "Daher ist es der größte Erfolg der Vereinsgeschichte", sagt Obmann Christian Forsthuber, dessen Team am Samstag den Lokalrivalen Hof 9:0 abfertigte. Weil Verfolger Oberalm tags darauf in Kuchl patzte, ist den Kopplern der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Forsthuber sagt mit Stolz: "Im Schnitt stehen bei uns neun Koppler am Platz. Für die vielen jungen Spieler ist der Aufstieg sehr ...