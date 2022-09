Die Euro brachte den Ball in Elsbethen ins Rollen

Die Fußballeuropameisterschaft der Frauen hat das Interesse am runden Leder geweckt. In Elsbethen formiert sich derzeit ein Team. Es werden noch Mitspielerinnen gesucht.

Hanna Kendler ist eine der Spielerinnen im neuen Damenteam des USK Elsbethen. "Ich komme sportlich aus dem Volleyball, habe in der Bundesliga gespielt. Von daher verfüge ich über ein gutes Ballgefühl und Schlagkraft", sagt Kendler. Die 20-Jährige hat eben maturiert, jobbt in der Eisdiele und bereitet sich auf ihr Medizinstudium vor. Als sie seitens des USK gefragt wurde, sagte sie sofort zu. Auch ihr Bruder Maximilian spielt in der Regionalliga Fußball.

25 Sportlerinnen ab 15 Jahren sind schon ...