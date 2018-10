Die Hallein Chiefs gehen wieder aufs Eis

Am 28. Oktober (19.30 Uhr) steht für die Eishockey-Cracks der EC Hallein Chiefs der Ligaauftakt in der 1. Division der Salzburger Liga gegen den SV Schüttdorf in Zell am See an.

Frohen Mutes in die neue Saison (v. l.): Neuzugänge Rene Noisternig, Markus Reischl und Stefan Hecht mit Kapitän Thomas Laimer und Coach Peter Eibenberger.