Die Kristallkugel ist vergeben: Pinkelnig löste Kramer an der Spitze ab

Für die Skispringerin aus Salzburg setzte sich die Pleiten-, Pech- und Pannensaison auch in Lillehammer fort.

Die Kristallkugel im Frauen-Skispringen bleibt in ÖSV-Händen: Nach der Salzburgerin Sara Marita Kramer, die vor einem Jahr den Gesamtweltcup gewonnen hatte, fixierte am Montagabend Eva Pinkelnig mit einem elften Platz in Lillehammer den Gesamtsieg. Die Vorarlbergerin ist mit 215 Punkten Vorsprung bei zwei noch ausstehenden Saisonbewerben von ihrer deutschen Rivalin Katharina Althaus nicht mehr einzuholen. 17 Mal stand Pinkelnig in dieser Saison auf dem Weltcuppodest - damit ist sie die bereits dritte österreichische Gewinnerin der Kristallkugel nach Daniela Iraschko-Stolz 2014/15 und Kramer 2021/22.

Für die Salzburgerin setzte sich die Pleiten-, Pech- und Pannensaison auch in Lillehammer fort. Als 21. lag Kramer rund 70 Punkte bzw. 40 Meter (!) hinter Siegerin Silje Opseth (NOR). Im Gesamtweltcup rangiert die Seriensiegerin des Vorjahres an der 15. Stelle. In der Raw-Air-Gesamtwertung ist Kramer gar nur 20., weshalb sie jetzt sogar um ihre Teilnahme am ersten Frauen-Skifliegen bangen muss. Bei der Premiere am Sonntag in Vikersund sind nur die Top 15 der Raw-Air-Serie zugelassen.