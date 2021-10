Die Lücke nach Corona bereitet den Schwimmern Sorgen

Die Schwimmer haben die schwierige Zeit gut überstanden. Bei den Jüngsten machen sich aber die langen Hallensperren bemerkbar.

Hochbetrieb wie früher herrschte am vergangenen Wochenende in der Schwimmhalle des ULSZ Rif. 250 Sportlerinnen und Sportler tummelten sich beim internationalen Generali-Meeting im Becken. Nach harten Monaten mit Corona-Einschränkungen und fehlenden Wettkämpfen herrscht Aufatmen in der Schwimmszene. Doch ganz ohne Sorgen erfolgt die Rückkehr zur Normalität nicht.

Salzburgs Verbandspräsident Clemens Weis sagt: "Vor allem die Sperre der Hallen von Oktober 2020 bis März 2021 hat uns hart getroffen." Für Athleten außerhalb des Leistungssports war in dieser Zeit kein ...