Fußball ist nicht Tennis. Das weiß Marco Moises am besten. Altenmarkts neuer Angreifer, der mit dem Schläger in der Hand Profi war, unterlag am Samstag bei Thalgau mit 1:2, obwohl er mit seinem Premierentor in der Salzburger Liga den Schlusspunkt setzte. Doch anders als im Tennis, wo der Sieger immer den letzten Punkt machen muss, entscheidet im Fußball meist der erste Treffer - auch in der ausgeglichenen Salzburger Liga.

Die Thalgauer waren an diesem Spieltag deren fünfter Vertreter, ...