Die mit dem Ball tanzt: Andrea Sommer wird Teqball-Fünfte bei Europaspielen

Die Salzburgerin Andrea Sommer ist Österreichs Nummer eins im Teqball. Bei den Europaspielen schied die Ballakrobatin erst im Viertelfinale aus.

Andrea Sommer hat ihren Sport gefunden. Die 30-jährige Salzburgerin ist im Eiltempo zu Österreichs bester Teqball-Spielerin aufgestiegen und auch international auf dem Weg nach oben. Erst vor einem Jahr hatte die ehemalige Kickerin und Faustballerin die trendige Sportart, quasi Fußball-Tischtennis auf einer gebogenen Platte, im Fitnessstudio entdeckt. Der Erfolg stellte sich schnell ein. Nach dem 17. Platz bei der Weltmeisterschaft in Nürnberg im vergangenen November glänzte Sommer nun auch bei den Europaspielen in Krakau.

Der Erfolgslauf endete am Mittwoch erst im Viertelfinale des Frauen-Einzels. Im Duell mit der deutlich routinierteren Italienerin Mara D'Alessandro war Sommer im zweiten Durchgang bei einer 9:6-Führung nah dran am Satzausgleich. Doch der Faden riss. Nach dem 6:12, 9:12 belegt die Salzburgerin den starken fünften Rang.

Bei der Teqball-Premiere im Rahmen der Europaspiele hatte Sommer zuvor zwei ihrer drei Spiele in der Gruppenphase für sich entschieden. Zsanett Lujza Janicsek aus dem Teqball-Mutterland Ungarn war beim 6:12, 5:12 zwar zu stark, doch die Serbin Anastasija Lemajic (12:10, 11:12, 12:5) und die Kroatin Antonija Vranic (12:7, 12:8) hatte sie klar im Griff.

Am Samstag bestreitet die Salzburgerin an der Seite von Nina Steinbauer noch den Doppelbewerb. Langfristig ist auch die Aufnahme in das olympische Programm das Ziel ihrer jungen Sportart, die noch keine zehn Jahre alt ist und inzwischen auch vielen Fußballlegenden wie Ronaldinho oder Lionel Messi als eine willkommene Abwechslung dient. Teqball, das nur Ballberührungen mit den Armen und Händen verbietet, erfordert neben Ballgefühl vor allem Akrobatik, Konzentrationsfähigkeit und eine kurze Reaktionszeit. Ein Naturtalent zu sein, reicht da nicht. Sommer, die Mutter eines fünfjährigen Sohns ist und hauptberuflich in leitender Funktion bei der Post tätig ist, trainiert als Ballverteilerin vier Mal pro Woche. Ihr Aufstieg soll weitergehen.