Die modernen Ritter des Pongaus

Daniel Lechner und sein Vollkontaktsport-Verein VK Innergebirg Salzburg reisen bewaffnet mit Schwert und Schild durch Europa und lassen ihrer mittelalterlichen Leidenschaft in eiserner Rüstung freien Lauf.

Mit Schwert und in mittelalterlicher Rüstung im Ring stehen: Was für viele unter uns Fantasie ist, ist für Daniel Lechner und seinem Vollkontakt-Verein Innergebirg Salzburg gelebte Realität. Zusammen mit fünf Mitgliedern reist der Schwarzacher durch Europa und sorgt bei Mittelalterfesten für das kämpferische Highlight in den Kategorien Schwert, Schwert und Schild sowie Schwert Buckler.

"Angefangen hat alles 2012 mit dem Wikinger-Verein Nebelheims Wölfe. Hier kam ich immer wieder in Berührung mit dem Vollkontaktsport in Rüstung", erinnert sich Lechner. "Nach gut zwei Jahren war es dann so weit, ich wagte mich selbst an die Sportart heran, konnte seit 2016 insgesamt 38 Medaillen holen und nahm mit dem Langschwert sogar an der HMD Weltmeisterschaft teil."

Seit 2016 gibt es auch den Verein VK Innergebirg Salzburg, der mittlerweile sechs Mitglieder zählt. "Darunter sind auch junge Mitglieder. Marvin Seiringer ist gerade einmal zwölf Jahre alt. Bis er aber wirklich mit Rüstung und Schwert in ein Duell gehen darf, wird noch einiges an Zeit vergehen, denn man muss mindestens 18 Jahre sein, bevor man bei solchen Turnieren starten darf", hebt Lechner weiter hervor. Besonders stolz ist der Pongauer "Ritter" aber auch auf sein 19-jähriges Vereinsmitglied: "Seit 2022 ist Tobias Esser alt genug, um zu starten. In dieser Zeit holte er bereits zehn Medaillen."