Die nächste Generation der Wasserballer in Salzburg reift heran

Salzburgs Wasserballer setzen auf den Nachwuchs - Bundesliga startet.

Es ist vier Jahre her, da war Salzburg die Nummer eins im heimischen Wasserball. Doch nach dem fünften Meistertitel ging es mit dem Herrenteam von Paris Lodron bergab. Nach zwei dritten Plätzen lag man zuletzt zwei Mal an der vierten Stelle. Auch in der neuen Saison, die am Wochenende mit zwei Heimspielen in Rif eröffnet wird, droht Blech - unter vier Teams wohlgemerkt. Der Fokus hat sich wegen anhaltender Personalprobleme aber längst verschoben.

"Wir investieren lieber in den ...