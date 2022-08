Fußball-Unterhaus: Junge Trainer sind in Salzburg am Vormarsch

Die Fußballschuhe früh an den Nagel hängen und als Trainer durchstarten: Diesem Trend folgten in den vergangenen Jahren immer mehr Fußballbegeisterte im Salzburger Unterhaus.

Während es in den unteren Klassen immer schwieriger wird, Übungsleiter zu finden, tummeln sich in der Salzburger Liga viele talentierte Trainer. Ehrgeiz und Akribie zeichnen die neue Generation aus. Und sie haben das gleiche Ziel wie viele junge Kicker: Regionalliga.Peter Urbanek: Der ehemalige Regionalliga-Kicker (Austria, Neumarkt und Seekirchen) sorgte mit Außenseiter Siezenheim in der vergangenen Saison für Furore. Mit dem wohl kleinsten Budget und einer sehr jungen Mannschaft beendete der Aufsteiger die Spielzeit 2021/22 auf Platz sieben. Ligagrößen wie etwa ...