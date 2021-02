"Die Pandemie hat uns zur Vernunft gebracht"

Aus den beiden Football-Teams Ducks und Bulls wird nun ein Verein. Das Ziel ist so schnell wie möglich an der höchsten Spielklasse teilzunehmen.

Bulls-Obmann Alexander Narobe hat in seiner sportlichen Karriere schon alles erlebt. Mit den Salzburg Bulls wurde er als Spieler in den 1980er Jahren zwei Mal österreichischer Meister. Danach ging es mit dem Football in der Mozartstatdt bergab. Ab und zu gab es noch ein paar sportliche Höhepunkte, doch das Geschehen bestimmten andere Teams wie die Vienna Vikings, Graz Giants oder die Raiers aus Innsbruck. Diese Vereine haben seit vielen Jahren das Sagen im heimischen Football.

In Zukunft wollen ...