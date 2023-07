Die Stadt ehrte Fußballmeister Red Bull Salzburg

Fußballmeister Red Bull Salzburg, vertreten durch Geschäftsführer Stephan Reiter und Sportdirektor Christoph Freund, hat am Dienstag von Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner die Sportmedaillen in Gold verliehen bekommen. "Die Erfolge sind das Ergebnis einer vorbildlichen Klubführung und Trainingsarbeit. Red Bull Salzburg ist ein Phänomen in der österreichischen Fußballlandschaft", sagte Preuner.

Reiter meinte: "Vielen Dank für diese Ehrung, die wir sehr gern und stellvertretend für den gesamten Club, jeden einzelnen Mitarbeiter und für alle Trainer und Spieler entgegennehmen. In den vergangenen sehr erfolgreichen Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Fans so viele wunderbare Momente erleben dürfen, an die wir auch in Zukunft anschließen wollen. Wir sehen diese Medaillen als Auszeichnung und gleichzeitig als Ansporn, unseren Salzburger Weg konsequent weiterzugehen."