Die U11 des UFC Altenmarkt jubelte über Sieg in Radstadt

Beim 3:15 im Derby gegen Radstadt fielen gleich 18 Tore. Jugendleiter Michael Steiger ist mit den Leistungen der Nachwuchsmannschaften mehr als zufrieden.

Die U11 des UFC Altenmarkt feierte am Wochenende einen Auswärtssieg in Radstadt.

Beim Auswärtsspiel im benachbarten Radstadt konnte die U11 des UFC Altenmarkt über einen 3:15 Sieg jubeln. Jugendleiter Michael Steiger zeigt sich über die starke Leistung der Mannschaft erfreut: "Das ist vor allem bemerkenswert, weil die drei stärksten Spieler dieses Jahrgangs mittlerweile ihre zweite Saison in der U11 Süd von Red Bull Salzburg spielen. Dass sich das Team trotzdem so stark entwickelt, ist wirklich schön zu sehen." Auch in den anderen Altersklassen ist Steiger mit dem Altenmarkter Nachwuchs mehr als zufrieden. "Wir haben 180 Kinder im Nachwuchsbereich. Von den Bambini bis zur U16 sind wir stark aufgestellt", so der Jugendleiter.

Die Jugendarbeit sei ein Hauptaugenmerk für die Arbeit des gesamten UFC. So wolle man künftig noch mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die Kampfmannschaft bringen. "Wir haben auch jetzt schon viele Junge, die in der Kampfmannschaft Fuß fassen", berichtet Steiger weiters. Ein Beispiel dafür sei etwa der erst 16-jährige Tim Bogensperger, der sich mittlerweile in der Salzburger Liga etabliert habe.