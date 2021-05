Die Vision von einem ATP-Turnier im Fußballstadion Grödig

Im Juli gastiert die internationale Tenniselite beim Challenger in Anif. In Zukunft hat man im Fußballstadion des Nachbarn noch Größeres vor.

Die Vorbereitungen für das ATP-Challenger-Turnier in Anif laufen auf Hochtouren. Bereits in rund einem Monat, von 4. bis 11. Juli, schlägt die internationale Elite bei Österreichs drittgrößtem Herren-Event auf. Und geht es nach den Organisatoren, dann soll das erst der Beginn einer jährlich wiederkehrenden und in mittlerer Zukunft noch größeren Veranstaltung sein.

"Zunächst wollen wir das Challenger etablieren. Das ist fürs Erste und in Zeiten von Corona Herausforderung genug", sagt Gerald Mandl. Der ehemalige Davis-Cup-Spieler und jetzige Betreiber ...