Die weltbesten Wakeboarder messen sich im Anifer Waldbad

Heiße Action auf dem kühlen Nass verspricht auch heuer wieder die Wakeboard Summer Jam im Anifer Waldbad. Neben den Weltbesten der Szene zeigen dabei auch zwei Damen und vier Herren, die sich über eine Online-Video-Challenge qualifiziert haben, was sie auf dem Wasser alles draufhaben. Am Freitag (12 Uhr) startet der Event mit der Jamsession und dem Best-Trick-Bewerb am frühen Abend. Am Samstag (12 Uhr) werden in K.-o.-Duellen die Podestplätze ausgekämpft. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/Summer Jam