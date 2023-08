Donnerwetter! Gollings Mitterlechner entscheidet Regenschlacht in Grödig

Nächster Außenseitererfolg in der ausgedehnten Auftaktrunde der Salzburger Liga: Golling setzte sich im Nachtragsspiel in Grödig mit 2:0 durch - Spielunterbrechung inklusive.

Am Wochenende war das Spiel ins Wasser gefallen, am Mittwoch trotzten Golling und Grödig dem Regen. Kurz nach dem Seitenwechsel musste das Nachtragsspiel gar für zehn Minuten wegen eines starken Gewitters unterbrochen werden. "Es gab im Laufe des Spiels mehrmals einen monsunartigen Regenguss. Ein zähes Match für die Spieler", erzählt Gollings neuer Cheftrainer Patrick Schöberl, der das Auftaktmatch aber in guter Erinnerung behalten wird. Denn seine Mannschaft bezwang die höher eingeschätzten Grödiger, die nach dem Platztausch Gastgeber waren, mit 2:0. Eric Mitterlechner erzielte beide Treffer.

Mitterlechner traf aus der Ferne und per Konter

Das Spiel begann wie erwartet: Grödig hatte den Ball, Golling verteidigte aggressiv - und schielte auf Umschaltsituationen. "Bis zum ersten Tor war das Match auf der Kippe", erklärt Schöberl. Offensivspieler Mitterlechner gelang dann nach 25 Minuten das wichtige 1:0 für die Gäste. Nach einem missglückten Abschlag von Grödigs Schlussmann Vlado Grabovica traf er vom Mittelkreis. Auf der anderen Seite wurde ein Treffer der Hausherren wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Zwei Grödiger Treffer wurden aberkannt

In der zweiten Halbzeit, kurz nach der zehnminütigen Spielunterbrechung, schloss Mitterlechner einen Konter zum 2:0 ab. "Da haben wir unser Tempo ausgespielt", sagt Gollings Trainer. Sein Team musste danach wütende Angriff der Grödiger überstehen. Mehr als ein weiteres Abseitstor der Gastgeber ließ man nicht zu. "Ein perfekter Start für uns. Positiv ist, dass auch alle Spieler von der Bank stark gespielt haben", sagt Schöberl. Grödig-Coach Arsim Deliu erklärt: "Wir waren in der Partie drinnen, aber nicht so zielstrebig und zwingend. Nach der Pause war das Match zerfahren. Uns haben heute ein paar Prozent gefehlt." In zwei Tagen will man es besser machen: Grödig empfängt am Freitag Henndorf, Golling gastiert tags darauf in Puch.