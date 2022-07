Doppelt erfolgreich

Triathletin Tina Lainer mit Traumwochenende

Die St. Johannerin Tina Lainer vom Club "Aufi&Owi Sport Wielandner" konnte sich beim Trumer Triathlon Wochenende zweimal den Landesmeister-Titel sichern. Vergangenen Samstag startete die Athletin über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 25 Kilometer Rad fahren, 5 Kilometer Laufen) und sicherte sich den ersten Landesmeistertitel in der Klasse W30-39. Tags darauf ging es über die Kurzdistanz und zugleich österreichische Staatsmeisterschaft erneut an den Start (1,5 Kilometer Schwimmen, 42 Kilometer Rad fahren, 10 Kilometer Laufen) - es folgten der nächste Landesmeistertitel in ...