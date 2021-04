Doppelte Premiere rund um Zagreb

Hermann Neubauer bestreitet ab Freitag die Kroatien-Rallye rund um Zagreb - die erstmals überhaupt im WM-Kalender ist.

Langsam aber sicher kommt auch die Rallye-Szene wieder auf Touren: Nach der coronabedingten Absageflut im Vorjahr müssen sich heuer auch die WM-Veranstalter nach der Decke strecken und trachten, die WM mit möglichst vielen Rennen durchzuführen - so kam die alte "Delta Rallye" als Croatia-Rallye sogar in den WM-Kalender.

Eine Premiere, bei der auch der Lungauer Hermann Neubauer mit dabei ist - und die Premiere in Kroatien ist zugleich auch schon sein zweiter WM-Lauf in diesem Jahr nach dem Klassiker in Monte Carlo. Da belegte Neubauer als bester Nicht-Franzose in der Klasse WRC III Rang vier. Eine Platzierung in dem Bereich wäre auch diesmal ein Erfolg.

"Die Sonderprüfungen sind einfach sensationell, noch dazu ist die Rallye vor unserer Haustüre. Natürlich ist es schade, dass wir aufgrund der Pandemie nicht alle unsere Fans vor Ort begrüßen können, aber das nehmen wir in Kauf, schlussendlich ist es schon super, dass wir überhaupt fahren können und dürfen."

Neubauer wird wieder mit seinem routinierten Co-Pilot Bernhard Ettel im Ford Fiesta antreten. Topstar der Klasse ist die französische WRC-Nachwuchshoffnung Yohan Rossel. In der WRC III trifft Neubauer übrigens auch auf zwei Österreicher, nämlich auf Johannes Keferböck (Skoda Evo) und Nikolaus Mayr-Melnhof (Ford Fiesta) - die sollte der Salzburger aber sicher im Griff haben.

Die Rallye beginnt am Donnerstag Abend mit einem Show-Start in Zagreb, danach folgen die Asphaltprüfungen rund um die kroatische Hauptstadt. "Die große Routine haben wir im Moment nicht, nachdem wir in den letzten eineinhalb Jahren so gut wie nichts gefahren sind - und schon gar nicht eine reine Asphalt-Rallye von diesem Format. Aber die Bedingungen in Kroatien ähneln jenen in Österreich."