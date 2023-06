Drei Pinzgauer kicken für Österreich

7ooo Athlet/-innen aus 190 Nationen werden bei den Special Olympics um Medaillen kämpfen. Die rot-weiß-rote Fußballmannschaft hat einen Pinzgauer Goalie - und noch zwei Kicker aus dem Bezirk.

Am 12. Juni geht es los, sie alle sind topmotiviert: Peter Jessner, Trainerin Ramona Saljevic, Mathias Egger und Toni Eder sind die Pinzgauer Abordnung in Berlin.

"Tore schießen ist das Coolste", bringt Stürmer Mathias Egger die Faszination Fußball gleich begeistert auf den Punkt. Der Stuhlfeldener ist einer von drei Pinzgauern, die Österreich bei den Special Olympic World Games von 17. bis 25. Juni in Berlin vertreten werden. Neben ihm ist Peter Jessner aus Bruck "unser Supergoalie", so Trainerin Ramona Saljevic. Verteidiger Toni Eder aus Saalbach, der optisch ein wenig an Marcel Sabitzer erinnert, ist der Dritte im Bunde. Das Trio ist Bestandteil der Nationalelf, die heuer ausschließlich von Salzburg gestellt wird.

Trainiert wird vor allem das Gefühl für den Ball

"Wir trainieren an drei Standorten - in Radstadt, Salzburg-Stadt und hier in Zell am See", erzählt Ramona Saljevic, die bei der Lebenshilfe Saalfelden als Behindertenbetreuerin arbeitet und auch lange selbst gekickt hat. "Jeder trainiert in seiner eigenen Mannschaft, aber wir haben uns als Team schon kennengelernt und auch ein Testspiel absolviert - das läuft genauso wie bei der ,richtigen' Nationalmannschaft."

Jeden Montag wird in Schüttdorf trainiert. "Da geht es besonders um Ballgefühl und Routine, damit die Jungs nicht durch immer neue Übungen überfordert werden, sondern sich kontinuierlich verbessern können."

Mathias ist ein großer FC-Bayern-Fan, während für Toni der beste Club der ist, wo er "mit seinen eigenen Freunden spielt".

Briefe vom Papst, von der Queen und von Otto von Habsburg

Peter ist nach eigenen Aussagen "immer im Tor", liebt Amerika und schreibt in seiner Freizeit gern Briefe an bekannte Persönlichkeiten. Da hat er auch schon öfter eine Antwort bekommen - so von Papst Benedikt, Otto von Habsburg und der Queen.

Die drei sind schon voller Vorfreude auf die große Reise nach Berlin, die am 12. Juni beginnt - zunächst mit einem Zwischenstopp und einem bunten Rahmenprogramm in Nürnberg, das als Gastgeber-Kommune für die österreichische Delegation fungiert.

Mit dem Trainingsanzug zum Präsidenten - eh klar!

Nach den Spielen geht es am 26. Juni wieder zurück, am 27. Juni sind unsere Kicker mit den 62 Sportlern und 29 Trainer/-innen von Special Olympics Österreich beim Bundespräsident eingeladen. Ob man da mit Anzug und Krawatte erscheinen muss? "Nein, wir kommen natürlich in unseren Trainingsanzügen", so die Burschen lachend. Eh klar. Weil sie einfach cool sind. Und weil sie Fußball genauso lieben wie viele Pinzgauer Kicker/-innen jeden Alters. Die PN und die Pinzgauer Fußballfreunde jedenfalls drücken euch alle fest die Daumen!