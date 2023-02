Dreier fährt mit besten Erinnerungen zur WM

Salzburger Skibergsteigerin hat in Boí-Taüll im Vorjahr EM-Bronze geholt. Auch zwei zweite Plätze im Weltcup schüren ihre Medaillenhoffnung.

Sarah Dreier ist Österreichs größte Medaillenhoffnung bei der Weltmeisterschaft im Skibergsteigen im spanischen Boí-Taüll. Die 27-jährige Pinzgauerin ist heuer schon zwei Mal im Weltcup aufs Podest gelaufen − zuletzt bei der WM-Generalprobe im Schweizer Morgins. Beide Male musste sie sich nur der Französin Axelle Gachet-Mollaret knapp geschlagen geben.

Im WM-Ort in den Pyrenäen fühlt sich Dreier auf jeden Fall ausgesprochen wohl, hat sie dort doch vor einem Jahr im Verticalbewerb EM-Bronze geholt. "An Boí-Taüll habe ich definitiv sehr positive Erinnerungen. Der Gewinn der Medaille war sicherlich eines meiner Karriere-Highlights", erklärt die Neukirchnerin. Dabei waren die Umstände für sie damals schwierig. Als Lehrerin in Uttendorf musste sich Dreier in ihrer Freizeit auf die Rennen vorbereiten. Dann infizierte sie sich noch kurz vor der EM zum zweiten Mal mit Corona und konnte sich erst im letzten Moment freitesten, um quasi aus der Quarantäne zu den Titelkämpfen zu reisen.

Mittlerweile hat sie sich von ihrem Job als Lehrerin freistellen lassen, um sich voll auf das Skibergsteigen konzentrieren zu können. Entsprechend groß sind auch ihre Erwartungen. "Nach meinen zweiten Plätzen im Weltcup hoffe ich natürlich auf eine Medaille und werde dafür mein Bestes geben", versichert Dreier. "Aber für so ein Ergebnis muss immer alles zusammenkommen und die Leistungsdichte ist mittlerweile enorm hoch."

Hoffnungen auf ein Topresultat macht sich auch ein Salzburger Junior. Hannes Lohfeyer hat zwar bisher im Weltcup den Sprung in die Top 10 stets knapp verpasst. Bei der Weltmeisterschaft will er aber im Kampf um die vorderen Plätze mitmischen.

Insgesamt fünf WM-Bewerbe werden nach der Eröffnungsfeier am Montag im Vall de Boí ausgetragen. Dreiers Spezialdisziplin Vertical steht am Mittwoch auf dem Programm. Den Auftakt in der auf rund 2000 bis 2600 Meter hoch gelegenen Wettkampfstätte macht der spektakuläre Sprint mit Routinier Daniel Zugg. "Bei Weltmeisterschaften hatte ich bisher immer etwas Pech. Aber heuer stimmt die Form", ist der Vorarlberger bei seiner bereits fünften WM zuversichtlich.