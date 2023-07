Ducks feiern zum Saisonabschluss noch einen Kantersieg

Salzburger zementierten mit 46:21-Erfolg in Mödling Platz fünf in der AFL. Cory Jones glänzte mit drei Touchdowns.

Bereits unter der Woche hatten die Salzburg Ducks allen Grund zur Freude. Am Dienstag trafen sich Politiker sämtlicher Couleur in Liefering, um beim feierlichen Spatenstich für das neue American-Football-Zentrum Lobeshymnen auf den Club zu singen. Damit erhalten die lange Zeit von Platz zu Platz tingelnden Salzburger endlich eine echte Heimstätte.

Mehr Siege als Niederlagen

In der obersten heimischen Spielklasse haben sich die Ducks längst etabliert. Am Samstag schlossen sie ihre zweite Saison in der Austrian Football League (AFL) mit einem 46:21-Sieg bei den Mödling Rangers ab und zementierten so Platz fünf in der Endtabelle. Das große Ziel, den Sprung in die Play-offs zu schaffen, wurde damit zwar knapp verfehlt wurde, aber immerhin durften sich die Salzburger über eine positive Bilanz mit sechs Siegen bei nur vier Niederlagen freuen.

Mödlings Führung hielt nur kurz

In Mödling legten die Ducks wieder einmal wie aus der Pistole geschossen los. Schon den zweiten Spielzug schloss Cory Jones mit einem Lauf über das halbe Spielfeld in die Endzone ab. Die Rangers schlugen jedoch ebenso rasch zurück. Da sie (anders als zuvor Salzburg) nach dem Touchdown auch den Extrapunkt zwischen die Stangen setzten, lagen sie kurzzeitig sogar mit 7:6 voran. Im Angriff zeigten sich die Salzburger aber gleich wieder gnadenlos. Erneut war es Neuzugang Jones, der nach Pass von Quarterback Kris Denton vollendete.

Zur Pause bereits 39:14 voran

Dass auch die Defensive punkten kann, zeigte beim nächsten Angriffsversuch der Gastgeber Camron Madden, der einen Pass des Gegners abfing und zur 19:7-Führung in die Endzone trug. In dieser Manier ging es weiter. Quarterback Denton und erneut US-Import Jones erhöhten auf 31:7. Nach einem weiteren Touchdown von Noel Bernsteiner durften dann auch Mödling noch einmal zum 39:14-Pausenstand anschreiben.

"Wir haben den nächsten Schritt gemacht"

In der zweiten Hälfte konnten die Salzburger dieses Scoringtempo nicht mehr ganz halten, auch weil etliche Chancen kurz vor der Endzone vergeben wurden. So gelang nur mehr ein weiterer Touchdown durch Spielmacher Denton, während Mödling erneut zwei Mal voll punktete. Headcoach Nick Johansen zeigte sich dennoch zufrieden. "Wir sind sehr glücklich darüber, die Saison mit einem Sieg abgeschlossen und mit der positiven Bilanz den nächsten Schritt gemacht zu haben. Darauf werden wir aufbauen", meinte der Amerikaner.