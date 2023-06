Ducks ließen den Steelsharks in Traun keine Chance

Salzburger feierten am Samstag in der Austrian Football League einen 42:12-Auswärtssieg. Noel Bernsteiner und Andreas Drechsler erzielten je zwei Touchdowns.

Auch wenn die Play-offs bereits außer Reichweite sind, liefern die Ducks in der Austrian Football League weiter ab. Die Salzburger setzten sich am Samstag bei den Traun Steelsharks souverän mit 42:12 durch und halten vor dem letzten Spieltag als Tabellenfünfte bei fünf Siegen und vier Niederlagen.

Keine Punkte für den Gegner in Halbzeit zwei

Die Ducks nahmen den Schwung vom Heimsieg vor einer Woche gegen die Telfs Patriots mit. Noel Bernsteiner und Maximilian Reuter sorgten vor der ersten Pause für eine 13:0-Führung. Den ersten Touchdown der Gastgeber konterte Andreas Drechsler gleich doppelt. Allerdings konnte Traun kurz vor der Halbzeit noch zum 12:28 zurückschlagen. In der zweiten Hälfte stoppte die Ducks-Defensive alle weiteren Angriffsversuche der Oberösterreicher früh. Quarterback Kris Denton krönte seine starke Leistung als Ballverteiler noch mit einem eigenen Touchdown. Den Schlusspunkt setzte Bernsteiner mit seinem zweiten Lauf in die Endzone. Stefan Niebler verwertete seinen vierten Extrapunktversuch zum 42:12-Endstand.

"Den Gegner seiner Stärken beraubt"

"Wir haben heute in allen drei Spielphasen gut gespielt. Unsere Defensive hat den Gegner seiner Stärken beraubt und ihn dazu gezwungen, Dinge zu versuchen, in denen er nicht so gut ist", meinte Headcoach Nick Johansen, dessen Mutter eigens aus Minnesota zur Partie angereist war. "Wir hatten die ganze Zeit Kontrolle über das Spiel. Das war heute ein starkes Statement von uns."