Ducks machten es bei 30:23-Sieg in Innsbruck unnötig spannend

Salzburger kamen im Auswärtsspiel gegen die Raiders nach 21:0-Führung noch gehörig ins Schwitzen. Cory Jones fing erneut zwei Touchdowns.

Die Ducks haben am Sonntag die erhoffte Trendwende in der Austrian Football League geschafft. Mit einem 30:23-Erfolg gegen die Swarco Raiders in Innsbruck kehrten die Salzburger nach drei Niederlagen in Folge wieder auf die Siegerstraße zurück. Allerdings mussten sie trotz früher 21:0-Führung fast bis zum Schluss um den Sieg zittern. "Es war ein enorm enger Schlagabtausch. Wir Ducks machen es halt immer spannend", erklärt Obfrau Christine Gappmayer, die das Match ausnahmsweise von zu Hause aus im Internet-Livestream mitverfolgte. "Aber selbst da war auffallend, wie lautstark unsere Fans die Mannschaft unterstützt haben."

Angepeitscht von den mitgereisten Anhängern legten die Ducks in Innsbruck einen Traumstart hin. Erst zwangen sie die Hausherren früh zum Punkten, dann schlossen sie ihre erste Angriffsserie gleich mit einem Touchdown ab: Quarterback Kris Denton bediente Cory Jones einmal mehr mit einem perfekten Pass. In dieser Tonart ging es zunächst weiter. Die Ducks stoppten früh die gegnerischen Angriffe und legten selbst zwei Touchdowns durch Nico Steiner und David Kanyinda nach. Per Fieldgoal schrieben dann auch die Gastgeber erstmals an und schafften es noch kurz vor der Pause, sich mit einem Touchdown auf 10:21 heranzubringen.

Die Ducks starten auch in die zweite Hälfte perfekt. Erneut war Cory Jones nach einem Pass von Quarterback Denton zur Stelle und trug den Ball über 56 Yards in die Endzone. Die Innsbrucker zeigten sich keineswegs geschockt und schlugen selbst mit zwei Touchdowns zum 23:28 zurück. Danach zwang die Ducks-Defensive den Gegner zu einem technischen Fehler in der eigenen Endzone (Safety), womit sich ihr Vorsprung noch einmal um zwei Punkte erhöhte. In der Schlussphase zermürbten sie die Innsbrucker mit vielen Läufen, ehe sie kurz vor der Endzone die Zeit herunterlaufen ließen. "Ich bin froh, dass es endlich wieder mit einem Sieg geklappt hat. Der Erfolg war wahnsinnig wichtig", freut sich Gappmayer.