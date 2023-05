Ducks verloren gegen Graz mit 34:42 − Letzter Angriff ging nach hinten los

Salzburger gaben zwei Mal die Führung aus der Hand. Die späte Aufholjagd endete mit einem Fehlpass.

Die Ducks machten den Grazern das Leben schwer, wurden am Ende für ihre starke Leistung aber nicht belohnt.

Nach einem Traumstart mit zwei Siegen, die ihnen sogar die Tabellenführung in der AFL eingebracht hatten, mussten die Salzburg Ducks am Sonntag die zweite Heimpleite in Folge verkraften. Durch die 34:42-Niederlage gegen die Graz Giants rutschten sie auf Rang vier ab.

Die Salzburger gingen im ersten Viertel durch Touchdowns von Noah Touré und Cory Jones (Kick-off-Return über 55 Yards) mit 6:0 und 13:7 in Führung, ehe Graz auf 21:13 davonzog. Die Ducks verkürzten durch Jones noch vor der Halbzeit auf 19:21. Nach einem weiteren Touchdown der Steirer gingen die Salzburger mit einem Neun-Punkte-Rückstand ins Schlussviertel. Dort schaffte Salzburg durch Andreas Drechsler und einen Safety den 28:28-Ausgleich und konterte einen weiteren Grazer Touchdown mit dem 34:35 durch Quarterback Denton. Der letzte Angriff der Salzburger endete aber mit einem abgefangenen Ball, den Graz zum Sieg in die Endzone trug.

"Es hat nicht viel gefehlt und irgendwann wird auch das Glück zu uns zurückkehren", hofft Ducks-Obfrau Christine Gappmayer. Dafür könnte das Team von Headcoach Nick Johansen demnächst noch einmal personell verstärkt werden.