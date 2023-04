Ducks wollen ihre Siegesserie gegen Prag fortsetzen

Salzburger führen die AFL nach zwei Runden an. Auch die Black Panthers sind heuer noch ungeschlagen.

Für die Ducks ist die neue Saison bislang fast perfekt verlaufen. Nach deutlichen Siegen über die Rangers Mödling und die Styrian Bears führen die Salzburger die Tabelle der Austrian Football League nach zwei Runden sogar an. Im zweiten Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) wartet auf das Team von Headcoach Nick Johansen ein echter Härtetest. So sind auch die Black Panthers aus Prag bislang ungeschlagen und liegen mit nur einem Touchdown weniger auf Platz drei. Der neue Ducks-Import Patrick Kenney freut sich jedenfalls schon auf seinen zweiten Auftritt im Max-Aicher-Stadion. "Wir haben die Gelegenheit, uns mit einem der besten Teams der Liga zu matchen. Unsere Fans werden sicher wieder laut sein", betont der Linebacker.