Ducks zermürbten Telfs im letzten Heimspiel

Salzburger drehten nach der Pause das Match und setzten sich mit 52:44 durch. Noel Bernsteiner war kaum zu stoppen und erzielte drei Touchdowns.

Im letzten Heimspiel haben die Ducks ihren wieder in Scharen und bester Laune ins Max-Aicher-Stadion gepilgerten Zuschauern eine spannende und punktereiche Partie geboten. Am Ende setzten sich die Salzburger gegen die mit nur wenigen Wechselspielern angereisten Telfs Patriots mit 52:44 (22:30) durch und liegen nun mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Rang fünf der Austrian Football League, können den Sprung ins Halbfinale aber nicht mehr schaffen.

In der ersten Hälfte erzielten die Ducks schnell den ersten Touchdown und trugen später einen geblockten Extrapunktversuch der Gäste zur 8:6-Führung in die Endzone. Zur Pause lagen sie aber wieder mit 22:30 zurück. Doch nur 20 Sekunden nach Wiederbeginn gelang Noel Bernsteiner, der an diesem Tag kaum zu stoppen war, und Andreas Drechsler (Two-Point Conversion) der Ausgleich. Bernsteiner erhöhte wenig später mit seinem dritten Touchdown auf 37:30, danach gaben die Ducks die Führung nicht mehr aus der Hand.

"Wir haben natürlich gewusst, dass die Telfser mit Fortdauer der Partie müde werden, wenn ein Großteil der Spieler immer auf dem Feld stehen muss", erläutert David Kanyinda, der den letzten Ducks-Touchdown der Partie erzielte. "Wir sind froh, dass wir Noel Bernsteiner nach seiner Verletzung wieder mit dabei haben. Man hat heute gesehen, dass er ein Spieler ist, der den Unterschied ausmachen kann."