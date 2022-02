Eagles verloren erstes ÖM-Semifinale gegen Sabres

Salzburgs Eishockey-Damen mussten sich zu Hause mit 0:3 geschlagen geben.

Nicht nach Wunsch ist für die Eagles das erste Semifinalmatch der Damen-Staatsmeisterschaft am Samstag im Volksgarten verlaufen. Die Salzburgerinnen mussten gegen die Sabres Wien bereits nach 64 Sekunden den ersten Gegentreffer hinnehmen. Danach konnten die Eagles das Spiel lange offen halten. Trotz guter Möglichkeiten war jedoch Gäste-Torfrau Selma Luggin nicht zu bezwingen. Auf der Gegenseite zeigte sich auch Eagles-Keeperin Carmen Lasis in Topform. Eine halbe Minute vor Ende des Mitteldrittels konnte aber auch sie das 0:2 nicht verhindern. Die Wienerinnen kamen danach besser aus der Kabine, konnten aber vorerst aus ihren Chancen und auch aus einer doppelten Überzahl kein Kapital schlagen. Erst wenige Minuten vor Schluss nutzten sie ein weiteres Powerplay, um noch zum 3:0-Endstand zu treffen. Das Rückspiel um den Aufstieg ins Finale wird bereits am Sonntag in Wien ausgetragen.