Neuzugang T.J. Brennan traf beim 4:2-Heimerfolg doppelt. Lukas Hörl feierte sein Debüt bei der Rückkehr der Fans in die Eisarena.

Der EC Red Bull Salzburg ist am Samstag mit einem 4:2-Heimsieg gegen den tschechischen Erstligisten HC Motor České Budějovice in die Pre-Season gestartet. Bei der Rückkehr der Fans in die Eisarena sahen 1.000 Zuschauer eine flotte Begegnung, in der sich die Red Bulls als besseres Team präsentierten und verdient durchsetzten.

Beim ersten Saisontest bot Headcoach Matt McIlvane fast den gesamten Kader inklusive aller Neuzugänge auf und überraschte dabei mit dem Debüt des 18-jährigen gebürtigen Salzburger Lukas Hörl, der seit fünf Jahren in der Red Bull Eishockey Akademie verteidigt. Layne Viveiros und Lucas Thaler mussten verletzungsbedingt passen.

Salzburg ging früh durch Aljaž Predan in Führung (5.), den Tschechen gelang aber postwendend der Ausgleich. Neuzugang T.J. Brennan schoss die Bullen 13,5 Sekunden vor der ersten Pausensirene erneut in Front und erhöhte Anfang des Mitteldrittels auf 3:1 (25). Budweis setzte nach dem Anschlusstreffer (58.) in den letzten Minuten noch einmal alles auf eine Karte, doch Florian Baltram (59.) machte mit einem Empty-Net-Tor den Salzburger Sieg perfekt.

"Wir waren sehr gut vorbereitet von unserem Trainerteam und sehr gespannt auf dieses Spiel. Nach so langer Zeit ohne Eishockey haben alle vor Energie gestrotzt. Vom ersten Trainingstag an waren wir eine zusammengeschweißte Truppe und umso mehr freuen wir uns, dass wir das heute schon gut umsetzen konnten", erklärte Doppeltorschütze Brennan. "Und es war wieder richtig schön, vor Zuschauern zu spielen und zu erleben, wie viel Kraft einem die Fans geben können."