Liberec schockte Salzburg in Kitzbühel mit schnellen Treffern.

So hatten sich die Eisbullen das Auftaktspiel beim Salute-Turnier in Kitzbühel nicht vorgestellt. Die Salzburger gingen gegen den tschechischen Extraliga-Club Bílí Tygři Liberec mit 0:5 unter und müssen sich nun am Sonntag mit dem Spiel um Platz drei begnügen.

Goalie Nicolas Wieser kassierte den ersten Gegentreffer schon nach einer Minute, hielt danach aber der ersten Angriffswelle der Tschechen stand. Seine Vorderleute brauchten etwas Zeit, um ins Spiel zu kommen, scheiterten dann aber immer wieder an Liberec-Keeper Petr Kvaca. Das zweite Drittel verlief ähnlich. Wieder trafen die Tschechen früh, während sich Salzburger vergeblich mühten. Richtig bitter wurde es für die Eisbullen dann im Schlussabschnitt. Diesmal schlug Liberec in den ersten Minuten gleich dreifach zu. Die Red Bulls drängten zwar danach auf den Ehrentreffer. Ein Tor wollte ihnen aber nicht mehr gelingen.

"Das war natürlich nicht das Ergebnis, das wir uns vorgestellt haben. Wir haben zu viele einfache und individuelle Fehler gemacht, die zu Beginn einer Saison normal sind. Aber heute waren es doch um einige zu viel", meinte Kapitän Dominique Heinrich. "Wir sind dennoch auf einem guten Weg und werden das morgen im Spiel um Platz drei besser machen."

EC Red Bull Salzburg - Bílí Tygři Liberec 0:5 (0:1, 0:1, 0:3).

Tore: Vlach (2.), Klepis (24.), Filippi (41./PP, 44.), Griger (45.PP).