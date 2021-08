17-jähriger Luca Auer debütierte beim 4:2-Sieg gegen Kolin.

Bevor für die Eisbullen am Freitag mit dem Champions-League-Auswärtsspiel gegen den norwegischen Club Frisk Asker die Saison so richtig beginnt, haben sie am Samstag noch ein letztes Testmatch in Tschechien bestritten. Dabei setzten sich die Salzburger gegen den Zweitligisten HC Kolin mit 4:2 durch.

Da Coach Matt McIlvane nicht weniger als acht Nationalteamspieler fehlten, gab er wieder seinen jungen Talenten eine Chance. So feierten Stürmer Luca Auer (17 Jahre) und Verteidiger Joona Lehmus (19) von den Red Bull Hockey Juniors ihr Debüt bei den Profis. In Führung schoss die Salzburg dann aber doch der routinierte Neuzugang T.J. Brennan, der gegen Kolin bereits sein viertes Pre-Season-Tor erzielte. Nach dem Ausgleichstreffer der Tschechen legten die jungen Österreicher Philipp Wimmer (19) und Tim Harnisch (20) zur 3:1-Führung vor dem Schlussdrittel nach. Dort erhöhte Benjamin Nissner auf 4:1, Kolin konnte nur noch um einen Treffer verkürzen.

"Das war ein spannendes Spiel, in dem Kolin sehr körperbetont und hart agiert hat. Insgesamt machte es großen Spaß, den Jungen zuzusehen. Sie haben wichtige Eiszeit bekommen und ihre Sache gut gemacht", erklärte Coach McIlvane. "Mit einem Sieg sich nun auf die Champions Hockey League vorzubereiten, fühlt sich natürlich gut an."

HC Kolin - EC Red Bull Salzburg 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).

Tore: Vesely (28./PP), Sklenar (56.) bzw. Brennan (17.), Wimmer (31.), Harnisch (40.), Nissner (54.).