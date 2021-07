In dieser Woche beginnt für Red Bull Salzburg die neue Eishockey-Saison

Diesen Tag haben sich die Eishockey-Profis von Red Bull Salzburg hoffentlich dick im Kalender markiert: Bis zum heutigen Montag müssen alle Spieler in Salzburg sein, dann gibt es medizinische Tests und am Donnerstag steht im Volksgarten auch schon das erste Eistraining für die neue Saison an.

Längst in Salzburg ist Coach Matt McIlvane − und er ist in dieser Phase auch voll gefordert. Denn die heurige Saisonvorbereitung läuft so ganz anders ab als in den letzten Jahren. "Wir haben jetzt einmal 16 Tage, um ein Team zu werden und um den neuen Spielern unsere Werte näherzubringen", sagt der US-Amerikaner. Denn nach dem Salute-Turnier (14., 15. August in Kitzbühel) müssen die heimischen Nationalspieler ins Teamcamp wechseln, weil am letzten August-Wochenende die Olympia-Qualifikation in Bratislava ansteht. Noch weiß McIlavne nicht, wie viele Spieler er abstellen muss, er rechnet aber mit bis zu acht Mann.

Nach der Olympia-Qualifikation hat er eine Woche Zeit bis zum Start der Champions Hockey League und drei bis zum Start der Meisterschaft (17. September). "Das macht es nicht einfacher für uns, aber wir werden es hinbekommen." Der Kader ist fast komplett, nur ein Legionär für die Defensive steht noch auf dem Wunschzettel. "Uns würde noch ein physisch starker Spieler hinten guttun", sagt McIlvane, der den Markt sondiert. "Wir warten auf das richtige Angebot, anstatt uns eine Deadline zu setzen."

Hektisch war der Sommer auch für McIlvane. Erst hat er mit seiner Familie ein neues Haus in einem Vorort von Chicago bezogen, dann stieß er im Mai als Co-Trainer zur deutschen Nationalmannschaft, wo er positiv auf Corona getestet wurde. Nach der Quarantäne flog er zur WM nach Riga nach und erreichte mit Deutschland überraschend das Semifinale. "Es war ein dichter Sommer, aber es war auch ein unglaubliches Erlebnis."