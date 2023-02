Salzburger Siegesserie riss diesmal gegen Innsbruck

Eisbullen mussten sich in Tirol nach sieben Spielen ohne Niederlage mit 1:3 geschlagen geben.

Diese verflixte Sieben! Zum zweiten Mal in Folge ist eine Siegesserie des EC Red Bull Salzburg in der ICE-League just nach sieben Erfolgen am Stück gerissen. War Mitte Jänner noch der VSV der Spielverderber gewesen, endete der unmittelbar danach gestartete Lauf der Eisbullen nun am Sonntagabend mit einer 1:3-Niederlage in Tirol.

"Innsbruck war heute von Beginn an besser als wir. Wir hatten einige gute Phasen, aber insgesamt waren sie das bessere Team", gestand auch Salzburg-Coach Matt McIlvane, der erneut auf etliche Topspieler verzichten musste. So fehlten gegen Tirol neben Ty Loney auch Troy Bourke, Dominique Heinrich, Peter Hochkofler, Nicolai Meyer, und Chay Genoway. Zumindest stand Aljaz Predan erstmals seit dem 17. Jänner wieder für Salzburg auf dem Eis. Damals hatten sich die Red Bulls zu Hause mit 3:2 gegen Innsbruck durchgesetzt.

Diesmal wurden die Eisbullen von der stärksten Offensivabteilung der Liga gleich von Beginn an in die Defensive gedrängt. Keine 100 Sekunden nach dem Startbully stand es auch schon 1:0 für die Gastgeber. Ex-Bulle Nico Feldner überwand mit einem Schuss aus dem Slot Salzburg-Keeper Atte Tolvanen. Die Bullen nützten gleich ihr erstes Powerplay zum Ausgleich. Dennis Robertson zog ab, während Paul Huber Innsbruck-Keeper Thomas McCollum geschickt die Sicht verstellte (14.).

Knapp vier Minuten später zeigten sich die Gastgeber in ihrem ersten Überzahlspiel ebenso kaltschnäuzig. Ligatopscorer Brady Shaw ließ dem besten Torhüter der Liga mit einem satten Schuss keine Chance. Bei zwei Alutreffern der Tiroler hatte Tolvanen mehr Glück.

Im zweiten Drittel lieferten sich die beiden Teams ein Duell auf Augenhöhe. Bei den Torschüssen hatten die Bullen mit 11:7 sogar die Nase leicht vorn, ein weiterer Treffer wollte aber auf keiner Seite fallen.

Im Schlussabschnitt drängten die Salzburger noch vehementer auf den Ausgleich, während die Innsbrucker Haie ihr Heil vor allem im Konter suchten. Schon früh gelang Simon Bourque per Rückhandschuss aus kurzer Entfernung der Treffer zum 3:1 (46.). Die Bullen mühten sich bis zum Schluss vergebens. Selbst eineinhalb Minuten mit zwei Feldspielern mehr reichten ihnen nicht, um das Blatt noch zu wenden.

Zumindest gehen die Salzburger als Tabellenführer in die spielfreie Woche. Danach hofft Coach McIlvane wieder auf Nachschub aus dem vereinsinternen Lazarett.

Innsbruck - Red Bull Salzburg 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Tore: Feldner (2.), Shaw (18./PP), Bourque (46.) bzw. Robertson (14./PP).