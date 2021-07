Edeltechniker gründen einen Futsal-Verein

Stefan Federer und Co. wollen mit Inter Kleßheim FC auch in der Halle glänzen.

Die Idee in Salzburg einen Futsal-Verein zu gründen, hat SAK-Kicker Stefan Federer schon seit Jahren. Vor Kurzem hat er sie auch in die Tat umgesetzt. "Unter dem Namen Inter Kleßheim FC sind wir vor wenigen Tagen vom Salzburger Fußballverband aufgenommen worden und werden im kommenden Winter in der 2. Futsal-Bundesliga einsteigen", erklärt Federer, der dem neuen Verein als Obmann vorstehen wird.

Wirft man einen Blick auf die vorläufige Kaderliste, dann darf man sich von Inter Kleßheim einiges erwarten. ...