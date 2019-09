Ehemaliger Bullen-Star plant Comeback in Anthering

Sportlich konnte der Fußball-Landesligist Anthering in der neuen Saison noch nicht für Highlights sorgen. Die Flachgauer kassierten am Sonntag in Tamsweg (0:1) die fünfte Niederlage in Folge und stehen punktelos am Tabellenende.

Für Schlagzeilen könnte aber eine späte Neuverpflichtung sorgen. Läuft alles nach Plan, dann schnürt sich der ehemalige Bullen-Star Rodnei schon bald die Fußballschuhe für die Antheringer. Der 33-jährige Brasilianer absolvierte am Donnerstag seine erste Trainingseinheit und soll auch in dieser Woche wieder zwei Mal am Platz stehen. "Sollte er wirklich bei uns landen, dann nur weil er seinem guten Freund Paolo Tavares, der ja bei uns aktiv ist, einen Freundschaftsdienst erweisen will. Fix ist aber noch nichts", erklärt Antherings Sektionsleiter Gerald Geier.

Eigentlich hatte Rodnei, der in seiner besten Zeit für Hertha BSC, Kaiserslautern, RB Leipzig, 1860 München und Red Bull Salzburg auflief, seine Karriere nach dem kurzen Gastspiel bei Blau-Weiß Linz im Juli 2018 schon beendet. Nun scheint ein Comeback des in München wohnhaften Innenverteidigers aber sehr realistisch zu sein. "Läuft alles nach Wunsch, dann fährt Rodnei drei Mal die Woche nach Salzburg, um zu trainieren und zu spielen", sagt Geier, der den Brasilianer noch während der Herbstsaison anmelden will. "Er hat lange nicht gespielt, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass er noch in der Hinrunde einen Spielerpass bekommt."

